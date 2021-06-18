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ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى جدة

منذ 26 دقيقة
1572
ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى جدة

جدة (صدى):
كشف وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبنانية، ​محمد فهمي​، اليوم الجمعة، عن ضبط شحنة من حبوب ​الكبتاغون المخدرة​ في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى المملكة​.

وقال محمد فهمي إن "ملايين حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة في السعودية"، موضحا:"أطلب من كافة الدول أن تثق بلبنان كما في السابق، وعلى جميع اللبنانيين أن يتعاونوا مع السلطات اللبنانية لإعادة الثقة ببلدهم".

يذكر أن المملكة حظرت في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة موضبة داخل الخضار والفواكه، بينما كثفت المملكة حملاتها لضبط دخول المخدرات الآتية من لبنان.

 

جدة
مرفأ بيروت
​حكومة​ تصريف الأعمال اللبنانية
​محمد فهمي​
حبوب ​الكبتاغون

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واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الحمد لله ولا يحيق المكر السيء الا بأهله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل خينه عليها من الله بينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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