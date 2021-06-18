حمود الفايز يفاجئ زوجته بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلادها

دبي (صدى):
أهدى الإعلامي حمود الفايز، زوجته الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان، سيارة دفع رباعي كانت تحلم بشرائها منذ فترة، بمناسبة عيد ميلادها.
وشاركت رؤى الصبان مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تستقبل السيارة التي كانت تنتظرها في حديقة منزلها، مبدية سعادتها الكبيرة بهذه الهدية التي كانت تحلم بها.
وظهرت في الفيديو، تحاول فتح السيارة، لكنها لم تستطع ليساعدها زوجها، فيما علقت:"بسم الله ما شاء الله هذا أكشن أصلي وما أروع، هادي السيارة اللي كان نفسي فيها".
وأعربت عن حبها لزوجها، قائلة:"الله يخليك ليا، بسم الله ما شاء الله سيارة ولا أروع وحقيقي كنت بتمناها".