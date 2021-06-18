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حمود الفايز يفاجئ زوجته بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلادها

منذ 47 دقيقة
914
حمود الفايز يفاجئ زوجته بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلادها

دبي (صدى):
أهدى الإعلامي حمود الفايز، زوجته الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان، سيارة دفع رباعي كانت تحلم بشرائها منذ فترة، بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت رؤى الصبان مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تستقبل السيارة التي كانت تنتظرها في حديقة منزلها، مبدية سعادتها الكبيرة بهذه الهدية التي كانت تحلم بها.

وظهرت في الفيديو، تحاول فتح السيارة، لكنها لم تستطع ليساعدها زوجها، فيما علقت:"بسم الله ما شاء الله هذا أكشن أصلي وما أروع، هادي السيارة اللي كان نفسي فيها".

وأعربت عن حبها لزوجها، قائلة:"الله يخليك ليا، بسم الله ما شاء الله سيارة ولا أروع وحقيقي كنت بتمناها".

عيد ميلاد
سيارة دفع رباعي
حمود الفايز
رؤى الصبان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13529
منذ دقيقة
هدية ألمانية

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
معليش بس ما صدق انه ارسل مسجات لكي ليهينك اكيد فية شئ غلط
نجاة محمد
معليش بس ما صدق انه ارسل مسجات لكي ليهينك اكيد فية شئ غلط
د محمد ماجد بخش
هدية ألمانية
د محمد ماجد بخش
منذ ٢٠٠٣ وإلى اليوم فالمقال هو مقال اليوم
ابوبدر
وش يدرينا ان اللي لقيتوه اول بالرمان والمعدات ما تقومون باستغلاله مجددا وترجعون تسوون تصاريح على انها شحنات جديدة متجهة الى السعودية علشان نثق...

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