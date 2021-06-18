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انتشار عدوى كورونا الهندية في ألمانيا وبريطانيا

منذ ساعة
1671
انتشار عدوى كورونا الهندية في ألمانيا وبريطانيا

وكالات (صدى):
سجلت ألمانيا وبريطانيا انتشارًا واسعًا لعدوى سلالة دلتا الهندية المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.

ودعت السلطات الألمانية مشجعي كرة القدم إلى عدم حضور منافسات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في لندن.

كما طالب رئيس الاتحاد الدولي للأطباء، اولريش مونتغومري، السلطات الألمانية المختصة بالتدخل والتفكير مليًا في تشديد إجراءات الوقاية للحد من انتشار العدوى.

وفي نفس السياق، كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالفيروس، فيما تحاول السلطات البريطانية تسريع خطط التطعيم للحد من الإصابة.

 

بريطانيا
ألمانيا
كورونا
كورونا الهندية
كورونا المتحورة

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واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الحمد لله ولا يحيق المكر السيء الا بأهله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل خينه عليها من الله بينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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