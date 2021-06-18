انتشار عدوى كورونا الهندية في ألمانيا وبريطانيا

وكالات (صدى):
سجلت ألمانيا وبريطانيا انتشارًا واسعًا لعدوى سلالة دلتا الهندية المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.
ودعت السلطات الألمانية مشجعي كرة القدم إلى عدم حضور منافسات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في لندن.
كما طالب رئيس الاتحاد الدولي للأطباء، اولريش مونتغومري، السلطات الألمانية المختصة بالتدخل والتفكير مليًا في تشديد إجراءات الوقاية للحد من انتشار العدوى.
وفي نفس السياق، كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالفيروس، فيما تحاول السلطات البريطانية تسريع خطط التطعيم للحد من الإصابة.