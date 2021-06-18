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مزح الاعلامية مها عبدالله
منذ ساعة
494
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
معليش بس ما صدق انه ارسل مسجات لكي ليهينك اكيد فية شئ غلط
نجاة محمد
معليش بس ما صدق انه ارسل مسجات لكي ليهينك اكيد فية شئ غلط
د محمد ماجد بخش
هدية ألمانية
د محمد ماجد بخش
منذ ٢٠٠٣ وإلى اليوم فالمقال هو مقال اليوم
ابوبدر
وش يدرينا ان اللي لقيتوه اول بالرمان والمعدات ما تقومون باستغلاله مجددا وترجعون تسوون تصاريح على انها شحنات جديدة متجهة الى السعودية علشان نثق...
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