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تمساح يحاول افتراس فيل
منذ 51 دقيقة
440
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129413
منذ 40 دقيقة
فزعن له بقية الفلافيل .. كفو ، قوم تعاونوا ماذلوا ..
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الحمد لله ولا يحيق المكر السيء الا بأهله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل خينه عليها من الله بينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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