نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السفارة في المغرب: يمكن للمواطنين السفر إلى الرباط دون ترخيص استثنائي 

منذ ساعة
1614
السفارة في المغرب: يمكن للمواطنين السفر إلى الرباط دون ترخيص استثنائي 

الرياض (صدى):
أكدت سفارة المملكة لدى المغرب، على إحاطة جميع المواطنين السعوديين القادمين من المملكة بأنه بإمكانهم السفر إليها دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي.

وأشارت إلى أن شرط الامتثال التام لمقتضيات البرتوكول الصحي وإبراز الوثائق التالية لشركة الخطوط الجوية الناقلة، لافتة إلى تصريح بالامتثال للضوابط المتعلقة بالدخول للمغرب (خاص بالمسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 11 سنة).

وشددت على ضرورة تقديم فحص PCR سلبي لا يتجاوز موعد إجراؤه 48 ساعة عند الصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بإحدى المؤسسات الفندقية المحددة من قبل السلطات المحلية، مع تقديم إيصال الحجز والأداء.

 

السعودية
الرباط
السفر
السفارة في المغرب
ترخيص استثنائي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الحمد لله ولا يحيق المكر السيء الا بأهله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كل خينه عليها من الله بينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

رؤيتهم تمكين
رؤيتهم تمكين
منذ 9 دقائق 107
صورة قديمة لاستقبال الملك سعود في ولاية فلوريدا
صورة قديمة لاستقبال الملك سعود في ولاية فلوريدا
منذ 17 دقيقة 1347
عريس يضرب مصور حاول الاقتراب من زوجته
عريس يضرب مصور حاول الاقتراب من زوجته
منذ 23 دقيقة 375
خيل يركل فتاة
خيل يركل فتاة
منذ 23 دقيقة 347
نهاية المشاكل
نهاية المشاكل
منذ 23 دقيقة 296
ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى جدة
ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى جدة
منذ 25 دقيقة 1566
حمود الفايز يفاجئ زوجته بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلادها
حمود الفايز يفاجئ زوجته بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلادها
منذ 29 دقيقة 677
الأمم المتحدة تدرج الحوثيين على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال
الأمم المتحدة تدرج الحوثيين على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال
منذ 31 دقيقة 1447
رئيس بلدية موسكو: سنواجه سلالة شرسة من كورونا هذا الأسبوع
رئيس بلدية موسكو: سنواجه سلالة شرسة من كورونا هذا الأسبوع
منذ 43 دقيقة 1494
"الصحة العالمية" تكشف سبب انتشار سلالة دلتا كورونا الهندية في 80 دولة
"الصحة العالمية" تكشف سبب انتشار سلالة دلتا كورونا الهندية في 80 دولة
منذ 56 دقيقة 1706