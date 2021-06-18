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تواصل أعمال المسح والاستكشاف والمكافحة لأسراب الجراد في منطقة عسير

منذ 14 ساعة
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تواصل أعمال المسح والاستكشاف والمكافحة لأسراب الجراد في منطقة عسير

عسير (صدى):
استمراراً لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلاً في فرع الوزارة بمنطقة عسير وبالتنسيق مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، باشرت فرق مكافحة الجراد الصحراوي مساء امس اجراء اعمال المكافحة لسرب من الجراد الاحمر غير الناضج عالي الكثافة في الموقع المسمى شفان بوادي بن هشبل ، وذلك بعدد 13 فرقة مكافحة ارضية وقد بدأت اعمال المكافحة في تمام الساعة العاشرة ليلاً وانتهت في تمام الساعة السادسة صباحاً وبفضل الله كانت نتائج المكافحة مرضية ونسبة الابادة عالية.

وما زالت فرق المسح والاستكشاف التابعة للفرع والمكاتب والوحدات التابعة له تواصل اعمال الرصد والمتابعة لأسراب الجراد الصحراوي بهدف رصدها في موقع مناسب ومن ثم مباشرتها بالمكافحة.

وكشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أن هناك عمل كبير وجهود متواصلة لمكافحة اسراب الجراد التي تصل الى المنطقة قادمة من شرق أفريقيا، مضيفا ان الفرق الميدانية تقوم بأعمالها على مدار اليوم لرصد ومتابعة الأسراب داعيا المواطنين وأصحاب المزارع بسرعة الاتصال وتقديم البلاغات في حال مشاهدتها.

ويمكن تلقي بلاغات الجراد عن طريق الواتس (0530233560)

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د محمد ماجد بخش
فَمَضَــى وَقَدَّمَهَـا, وكـانت عـادةً مِنْــهُ إذا هــيَ عَــرَّدَتْ إقْدَامُهَـا قالها لبيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويسكنها جنات النعيم ويحسن عزاء من فقدها .. آمين .. .. ان شاء الله خاتمه طيبه ، اللهم اني اسألك حسن الخاتمه...

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