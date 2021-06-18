نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. نايف الراشد ينفي أنباء زواجه من لجين مشعل

منذ 14 دقيقة
211
بالفيديو .. نايف الراشد ينفي أنباء زواجه من لجين مشعل

خالد الظفيري (صدى):
أكد الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد، عدم صحة ما تردد في الفترة الماضية بشأن زواجه من مواطنته الفنانة لجين مشعل.

وذكر، في مقطع فيديو، أن هذه الشائعة بدأت على حساب في تويتر لسيدة تدعى "لجين"، ووضعت صورته وأدعت أنها متزوجة من شخص يدعى نايف، وتحدثت السيدة عن مشكلتها الزوجية.

وأضاف أن هذه الحساب تسبب له في أضرار مادية واجتماعية، فتقدم ببلاغ ورفع دعوى قضائية، وتم بالفعل ضبط صاحبة الحساب، واكتشف أنها فتاة قاصر فقرر التنازل عن القضية.

وأكد أن الشائعة تجددت مرة أخرى عبر حساب آخر، واكتشف أن ورائها سيدة، فرفع دعوى قضائية ضدها وحصل على حكم ضدها، مجددًا عدم صحة ما تردد بشأن زواجه من "لجين".

تويتر
الزواج
الكويت
نايف الراشد
لجين مشعل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فَمَضَــى وَقَدَّمَهَـا, وكـانت عـادةً مِنْــهُ إذا هــيَ عَــرَّدَتْ إقْدَامُهَـا قالها لبيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويسكنها جنات النعيم ويحسن عزاء من فقدها .. آمين .. .. ان شاء الله خاتمه طيبه ، اللهم اني اسألك حسن الخاتمه...

أخر الأخبار

اغتيال مروع لضابط مسؤول عن مكافحة الفساد في العراق
اغتيال مروع لضابط مسؤول عن مكافحة الفساد في العراق
منذ 10 دقائق 1216
استشاري: يجب تناول 2.5 لتر مياه للوقاية من حصوات الكلى في الصيف "فيديو"
استشاري: يجب تناول 2.5 لتر مياه للوقاية من حصوات الكلى في الصيف "فيديو"
منذ 12 دقيقة 1268
بالفيديو .. نايف الراشد ينفي أنباء زواجه من لجين مشعل
بالفيديو .. نايف الراشد ينفي أنباء زواجه من لجين مشعل
منذ 14 دقيقة 211
الصادق: السودان تلقت طعنة في الظهر من إثيوبيا خلال الملء الأول لسد النهضة 
الصادق: السودان تلقت طعنة في الظهر من إثيوبيا خلال الملء الأول لسد النهضة 
منذ 58 دقيقة 1541
بالفيديو .. فواز القرني : وكيل أعمالي خدعني وأرغب في الرحيل من الاتحاد
بالفيديو .. فواز القرني : وكيل أعمالي خدعني وأرغب في الرحيل من الاتحاد
منذ ساعة 2652
النمر: علاج جلطات الدماغ بالكي يكون بالصدفة ويستخدم لوقف نزيف الدم في الحروب 
النمر: علاج جلطات الدماغ بالكي يكون بالصدفة ويستخدم لوقف نزيف الدم في الحروب 
منذ ساعة 1616
انتي وين والسواقة وين
انتي وين والسواقة وين
منذ ساعة 468
التعامل مع سيارة الاسعاف وسط الزحمة
التعامل مع سيارة الاسعاف وسط الزحمة
منذ ساعة 337
رجل يوثق وقت انفجار مصنع للغاز
رجل يوثق وقت انفجار مصنع للغاز
منذ ساعة 346
الفيفا يعلن تصنيف المنتخبات الآسيوية لقرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022
الفيفا يعلن تصنيف المنتخبات الآسيوية لقرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022
منذ ساعة 2237