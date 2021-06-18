بالفيديو .. نايف الراشد ينفي أنباء زواجه من لجين مشعل

خالد الظفيري (صدى):
أكد الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد، عدم صحة ما تردد في الفترة الماضية بشأن زواجه من مواطنته الفنانة لجين مشعل.
وذكر، في مقطع فيديو، أن هذه الشائعة بدأت على حساب في تويتر لسيدة تدعى "لجين"، ووضعت صورته وأدعت أنها متزوجة من شخص يدعى نايف، وتحدثت السيدة عن مشكلتها الزوجية.
وأضاف أن هذه الحساب تسبب له في أضرار مادية واجتماعية، فتقدم ببلاغ ورفع دعوى قضائية، وتم بالفعل ضبط صاحبة الحساب، واكتشف أنها فتاة قاصر فقرر التنازل عن القضية.
وأكد أن الشائعة تجددت مرة أخرى عبر حساب آخر، واكتشف أن ورائها سيدة، فرفع دعوى قضائية ضدها وحصل على حكم ضدها، مجددًا عدم صحة ما تردد بشأن زواجه من "لجين".