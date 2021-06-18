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الصادق: السودان تلقت طعنة في الظهر من إثيوبيا خلال الملء الأول لسد النهضة 

منذ 44 دقيقة
1500
الصادق: السودان تلقت طعنة في الظهر من إثيوبيا خلال الملء الأول لسد النهضة 

الخرطوم (صدى):
أوضحت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، أن بلادها تلقت طعنة في الظهر من جانب إثيوبيا خلال الملء الأول للسد، ما سبب هزة عنيفة للثقة بين البلدين.

وأبانت أن إثيوبيا ربطت بين قضية سد النهضة والفشقة لتعبئة الرأي العام في الداخل الإثيوبي لقضايا داخلية، بحسب موقع "العربية".

وعن منطقة الفشقة، قالت إن الجيش السوداني تمكن وللمرة الأولى، من تأمين وجوده في الفشقة عبر إنشاء جسور دائمة ومؤقتة على نهر ستيت.

كما أكدت على عدم التهاون في سيادة السودان على أي شبر من أراضيه، مبينة أن الجيش السوداني قام بواجبه وأغلق حدود البلاد الشرقية كافة وأحكم وجوده بمواقعه، مبينة تبقى حوالي سبعة كيلومترات على الحدود.

 

السودان
إثيوبيا
سد النهضة
مريم الصادق
منطقة الفشقة

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الله المستعان
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الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويسكنها جنات النعيم ويحسن عزاء من فقدها .. آمين .. .. ان شاء الله خاتمه طيبه ، اللهم اني اسألك حسن الخاتمه...
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