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التعامل مع سيارة الاسعاف وسط الزحمة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129408
منذ 18 دقيقة
اوكيه ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
فَمَضَــى وَقَدَّمَهَـا, وكـانت عـادةً مِنْــهُ إذا هــيَ عَــرَّدَتْ إقْدَامُهَـا قالها لبيد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويسكنها جنات النعيم ويحسن عزاء من فقدها .. آمين .. .. ان شاء الله خاتمه طيبه ، اللهم اني اسألك حسن الخاتمه...
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