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بالفيديو .. فواز القرني : وكيل أعمالي خدعني وأرغب في الرحيل من الاتحاد

منذ 47 دقيقة
1987
بالفيديو .. فواز القرني : وكيل أعمالي خدعني وأرغب في الرحيل من الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
قال فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، إن سلطان البلوي، وكيل أعماله خدعه في فترة رئاسة إبراهيم البلوي للنادي.

وأوضح أنه مر بتجارب سيئة جدًا مع وكلاء اللاعبين، مضيفا أن سلطان البلوي كان أحد أفراد أسرة رئيس النادي، وعندما طالب بمستحقاته المالية كان "البلوي" يرفض، بل ورفع شكوى ضده، وأخذ منه 2 مليون ريال بدون وجه حق، مضيفا أن هذا الأمر أثر سلبيا على نفسيته وأسرته ومستواه في الملعب.

وأكد أن عدم المشاركة في الفريق لنحو عام كانت أمر صعب عليه لكنه يعتبر أن مصلحة الاتحاد فوق كل شئ، كما أنه حاول الاستفادة من خبرات زميله حارس المرمى، مارسيلو غروهي، وذلك بحسب تصريحاته لقناة mbc.

وأكد أنه يحب النادي، وفي نفس الوقت يرغب في تحقيق أهدافه، مضيفا أنه دائما حريص على تقييم نفسه قبل أن يقيمه الآخرين، لافتا إلى أن المرتب الذي حصل عليه في أول عقد احترافي له لم يتخطى 10 آلاف ريال، وكان يغطي فقط احتياجاته واحتياجات أسرته، لكنه حصل بعد ذلك على أكثر مما كان يطلبه.

ونوه بأن شخصيته وعقليته خارج الملعب تحسنت خلال الخمس سنوات المقبل، مشيدًا بزملائه في الفريق، وتحديدًا سعود عبدالحميد، مضيفا أنه اتحادي، وعقده مع النادي ساري للعام القادم، وسيظل يخدمه طوال الفترة المتبقية في عقده.

وأبدى رغبته في الرحيل من الاتحاد، مضيفا أن هدفه هو الانضمام للمنتخب الوطني، وسيسعى لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أنه لن يتفاوض مع أي نادي آخر إلا في إطار رسمي.

الاتحاد
نادي الاتحاد
فواز القرني
مارسيلو غروهي
سلطان البلوي

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