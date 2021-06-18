الفيفا يعلن تصنيف المنتخبات الآسيوية لقرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات الآسيوية والذي سيتم الاعتماد عليه رسميا خلال مراسم قرعة الدور النهائي لتصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وجاءت التصنيف كالتالي:
1- اليابان - إيران
2- أستراليا - كوريا الجنوبية
3- السعودية - الإمارات
4- العراق - الصين
5- عُمان - سوريا
6- فيتنام - لبنان
وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 12 إلى مجموعتين من 6 منتخبات ستواجه بعضها البعض ذهاباً وإياباً حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم، وسيلتقي الثالث من كل مجموعة في الملحق المؤهل للمونديال.
وستجرى قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأول من يوليو القادم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.