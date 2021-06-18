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"أكاماي" الأمريكية: عطل الإنترنت العالمي الأخير ليس ناجما عن هجوم إلكتروني

منذ 5 دقائق
1180
"أكاماي" الأمريكية: عطل الإنترنت العالمي الأخير ليس ناجما عن هجوم إلكتروني

وكالات (صدى):
أوضحت شركة أكاماي الأمريكية المزودة لخدمات الإنترنت اليوم أن العطل العالمي في الشبكة الذي طال الخميس مصارف وشركات طيران لا سيما في أستراليا والولايات المتحدة ليس ناجما عن هجوم الكتروني.

وأشارت إلى أن نحو 500 من زبائنها الخاصين حرموا من الإنترنت مشكلة على صعيد أحد منتجات أمن الشبكة، بحسب صحيفة "الراي".

وطال هذا الانقطاع شركات طيران «أميريكن ايرلاينز» و«دلتا ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» و«ساوث ويست ايرلاينز» وكذلك غالبية المصارف الأسترالية الكبرى ما حرم زبائنها من الوصول الى مواقع انترنت وتطبيقاتها.

ووفقا لما ذكرته "أكاماي" فإن المشكلة حلت في حوالى أربع ساعات لكن غالبية مواقع الانترنت لم تتأثر سوى لحوالى ساعة.

وذكرت الشركة أن الحادث لم يسببه تحديث للنظام ولا هجوم الكتروني، مبينة أن السبب هو مشكلة في توجيه البيانات وتم إصلاحها.

 

الإنترنت
مصارف
شركات طيران
شركة أكاماي الأميركية
العطل العالمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هذه الشمطاء نعتبر من خفافيش الظلام،الذين لن ولم يخرجوا ألا في زمن الفوضى وسقوط النظام..
واضح*** وصريح***
يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية
واضح*** وصريح***
ومن الحب ماقتل.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه

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