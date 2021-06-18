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تصرف طريف من طفلة لأخذ الجائزة
منذ 39 دقيقة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
راي
مشاء الله مدخله صحن الكعبه والاالروضه في المسجد النبوي عقول,لاتعليق,,,,,,,
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هذه الشمطاء نعتبر من خفافيش الظلام،الذين لن ولم يخرجوا ألا في زمن الفوضى وسقوط النظام..
واضح*** وصريح***
يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية
واضح*** وصريح***
ومن الحب ماقتل.
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