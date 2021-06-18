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بالفيديو .. "الشعيل" يوضح مصير رخص البناء الحالية من التأمين الإلزامي للمباني

منذ 35 دقيقة
1717
بالفيديو .. "الشعيل" يوضح مصير رخص البناء الحالية من التأمين الإلزامي للمباني

الرياض (صدى):
قال أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، سعد الشعيل، إن التأمين الإلزامي للمباني السكنية والتجارية يأتي ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية.

وأكد أن من استخرج رخص البناء قبل مطلع شهر يوليو المقبل سيفقد التأمين إلا إذا بادر بنفسه بالتأمين،وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته بقناة "السعودية".

وأضاف أنه على من يستخرج رخص البناء بعد هذا الموعد الالتزام بالتأمين الإلزامي للمباني السكنية والتجارية.

وأكد أن تجربة التأمين في المملكة ناجحة، وأبرز مثال على ذلك تأمين السيارات، داعيا من يرغب في شراء مباني أن يتأكد من أنها مطبقة لمعايير الكود السعودي للمباني السكنية.

التأمين الإلزامي
التأمين
المباني السكنية
سعد الشعيل
الكود السعودي للمباني السكنية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هذه الشمطاء نعتبر من خفافيش الظلام،الذين لن ولم يخرجوا ألا في زمن الفوضى وسقوط النظام..
واضح*** وصريح***
يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية
واضح*** وصريح***
ومن الحب ماقتل.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه

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