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أمانة الشرقية تنفذ 1499 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

منذ 12 ساعة
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أمانة الشرقية تنفذ 1499 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

محمد السعران (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 17/يونيو/2021م، 1487 جولة رقابية، و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 87 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز 940 (21) بلاغ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

ودعت الأمانة الجميع الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

راي
مشاء الله مدخله صحن الكعبه والاالروضه في المسجد النبوي عقول,لاتعليق,,,,,,,
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هذه الشمطاء نعتبر من خفافيش الظلام،الذين لن ولم يخرجوا ألا في زمن الفوضى وسقوط النظام..
واضح*** وصريح***
يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية
واضح*** وصريح***
ومن الحب ماقتل.

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