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بلدية وسط الدمام ترفع 45 بسطة مخالفة

منذ 12 ساعة
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بلدية وسط الدمام ترفع 45 بسطة مخالفة

سعيد العجل (صدى):
أسفرت الجولة التي نفذتها بلدية وسط الدمام، بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وفرع وزارة الموارد البشريه والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، في حي السوق بالدمام، اليوم الجمعة 08/11/1442هـ، عن رفع 45 بسطة مخالفة ومصادرة 271 كرتون من الفاكهة والخضروات وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية إضافةً الى مصادرة 9 عربات لبيع الأغذية والمأكولات الشعبية، وإزالة 24 مبسط لبيع الحمام.

كما نتج عن الجولة ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الاطعمة لصالح أحد المطاعم واتلاف 720 كلجم من اللحوم الحمراء والاسماك الفاسدة والغير صالحه للاستخدام وإغلاق الشقة والمطعم، وتطبيق كافة الاجراءات والعقوبات النظامية بحق المخالفين

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في المنطقة المركزية بوسط الدمام، ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة البيع والافتراش العشوائي في الأسواق لما لها من آثار سلبية على الصعيد الصحي والبيئي كونها تسبب أضرارا صحية نتيجة بيع الأغذية والأطعمة المكشوفة في مختلف الأجواء، وافتقارها للاشتراطات الصحية، وتشويه للمنظر العام.

من جهته أوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بأن البلدية تولي ظاهرة الباعة الجائلين من العمالة المخالفة أهمية خاصة من خلال تكثيف الجولات الميدانية لما تحمله من تشويه للمنظر العام وآثارها السلبية على الصحة العامة نتيجة بيع أغذية وفاكهة مجهولة المصدر، وفي أجواء مختلفة، قد ينجم عنها مخاطر صحية لا قدر الله.

وأكد استمرار الجولات الرقابية المكثفة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل "، موضحا بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعا الجميع الى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين من الباعة أو المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

راي
مشاء الله مدخله صحن الكعبه والاالروضه في المسجد النبوي عقول,لاتعليق,,,,,,,
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هذه الشمطاء نعتبر من خفافيش الظلام،الذين لن ولم يخرجوا ألا في زمن الفوضى وسقوط النظام..
واضح*** وصريح***
يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية
واضح*** وصريح***
ومن الحب ماقتل.

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