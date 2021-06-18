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العدل يوضح آلية إفراغ هبة العقار من الأب للأبناء

منذ ساعة
2525
العدل يوضح آلية إفراغ هبة العقار من الأب للأبناء

الرياض (صدى):
قالت وزارة العدل أنه في حال رغب الأب بإفراغ العقار «هبة» للأبناء، فعليه التوجه لكتابة العدل لتقديم الخدمة له، مشددة على أن ذلك يتطلب السوية بين الأبناء في العطية.

وأوضحت العدل أن الإفراغ العقاري بمسمى «هبة» يمكن إنجازه لدى أحدى الموثقين المعتمدين عبر هنا

ويمكن التوجه لكتابة العدل لتقديم الخدمة، ويتطلب ذلك حضور الواهب والموهوب أو من ينوب عنهما، بعد إدخال الصك في النظام الشامل، وإحضار الرقم المرجعي من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضافت أنه في حال إفراغ الهبة من الأب إلى الابن عن طريق الموثق المعتمد، فإذا كان الموهوب لم يتم السنة الثامنة عشرة فيمكن ذلك لدى كتابة العدل بحضور وليه والتأكد من أن صك العقار محدث وإحضار رقم طلب للضريبة من موقع هيئة الزكاة والدخل لتقديم الخدمة.

العدل
الأبناء
إفراغ هبة العقار
صك العقار

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هذه الشمطاء نعتبر من خفافيش الظلام،الذين لن ولم يخرجوا ألا في زمن الفوضى وسقوط النظام..
واضح*** وصريح***
يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية
واضح*** وصريح***
ومن الحب ماقتل.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه

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