التقرير الطبي يحدد مصير مارتينيز مع النصر

ماجد محمد (صدى):
طلبت إدارة نادي النصر، من لاعب الفريق الأرجنتيني بيتي مارتينيز، تقريرًا طبيًا جديدًا بشأن ما وصل إليه من برنامج تأهيلي، عقب العملية الجراحية التي أجراها لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة منذ شهرين.
وأوضحت مصادر أن إدارة النصر تنتظر التقرير الجديد للبت النهائي في مصير اللاعب من خلال الاتفاق معه بإعادة تسجيله في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو الإبقاء عليه في الكشوفات وعدم تسجيل لاعب أجنبي بدلًا منه حال تعافيه التام أواخر سبتمبر المقبل، وفقًا لـ"الرياضية"
وأكدت المصادر أن تأهيل مارتينيز يسير بشكل متسارع، والتقارير المبدئية تؤكد إمكانية تقليص فترة العلاج.