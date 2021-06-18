بريجوفيتش يتوصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الأحمر

ماجد محمد (صدى):
توصل مهاجم الاتحاد أليكساندر بريجوفيتش إلى اتفاق نهائي مع نادي النجم الأحمر، للانضمام إليه، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وأوضحت مصادر أن النجم الأحمر، يضع التفاصيل النهائية مع إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في الوقت الحالي، قبل الإعلان رسميًا عن صفقة بريجوفيتش، وفقًا لصحيفة "موندو" الصربية.
وينتظر الاتحاد الحصول على شهادة "الكفاءة المالية"، التي تسمح له تسجيل لاعبين جدد، أعلنت تقارير صحفية، عن بديل بريجوفيتش "المرتقب".
أكدت مصادر أن مهاجم الاتحاد الجديد، سيكون الإماراتي علي مبخوت، أو الجزائري إسلام سليماني.