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بريجوفيتش يتوصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الأحمر

منذ 23 دقيقة
1499
بريجوفيتش يتوصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الأحمر

ماجد محمد (صدى):
توصل مهاجم الاتحاد أليكساندر بريجوفيتش إلى اتفاق نهائي مع نادي النجم الأحمر، للانضمام إليه، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وأوضحت مصادر أن النجم الأحمر، يضع التفاصيل النهائية مع إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في الوقت الحالي، قبل الإعلان رسميًا عن صفقة بريجوفيتش، وفقًا لصحيفة "موندو" الصربية.

وينتظر الاتحاد الحصول على شهادة "الكفاءة المالية"، التي تسمح له تسجيل لاعبين جدد، أعلنت تقارير صحفية، عن بديل بريجوفيتش "المرتقب".

أكدت مصادر أن مهاجم الاتحاد الجديد، سيكون الإماراتي علي مبخوت، أو الجزائري إسلام سليماني.

الاتحاد
النجم الأحمر
بريجوفيتش

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
علي شان كذا الطريق منحدره
د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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