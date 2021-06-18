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الاتحاد الآسيوي يوصي باقامة مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع

منذ 39 دقيقة
1627
الاتحاد الآسيوي يوصي باقامة مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع

نواف السالم (صدى):
قدمت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توصية بإقامة مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في أكتوبر المقبل.

وأوضحت مصادر أن اللجنة رفعت توصية بذلك إلى المكتب التنفيذي بالاتحاد، على أن يُعتمد القرار ويبدأ في استقبال طلبات الاستضافة في أغسطس المقبل، وفقا لـ"الاقتصادية".

وأضافت المصادر أن آلية إقامة أدوار الحسم لا تزال غير واضحة، وقد تُقام مباريات دور الـ16 من دور واحد في سبتمبر المقبل، وقد تُرحل لتُقام مع بقية الأدوار عدا النهائي، مضيفا أن كل الاحتمالات واردة.

الاتحاد الآسيوي
نظام التجمع
الأدوار النهائية

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أحدث التعليقات

الملل
علي شان كذا الطريق منحدره
د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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