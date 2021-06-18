الاتحاد الآسيوي يوصي باقامة مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع

نواف السالم (صدى):
قدمت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توصية بإقامة مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في أكتوبر المقبل.
وأوضحت مصادر أن اللجنة رفعت توصية بذلك إلى المكتب التنفيذي بالاتحاد، على أن يُعتمد القرار ويبدأ في استقبال طلبات الاستضافة في أغسطس المقبل، وفقا لـ"الاقتصادية".
وأضافت المصادر أن آلية إقامة أدوار الحسم لا تزال غير واضحة، وقد تُقام مباريات دور الـ16 من دور واحد في سبتمبر المقبل، وقد تُرحل لتُقام مع بقية الأدوار عدا النهائي، مضيفا أن كل الاحتمالات واردة.