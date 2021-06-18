لاند روفر تطرح نسخ معدلة من سياراتها الشهيرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت لاند روفر عن إطلاق نسخ معدلة من سيارات Evoque الشهيرة، ستخصصها لبعض الأسواق العالمية، حيث ستحمل اسم Evoque L .
وأشارت إلى أنها ستكون أطول من سيارات Land Rover Discovery Sport الجديدة بقليل، وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار 53 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 284 سم.
وستزود بفتحات هوائية أكثر بروزا مطلية عناصرها بالكروم، كما ستضاف على ممتصات الصدمات بعض اللمسات التجميلية، أما قمرة هذه المركبات من الداخل فستجهز بواجهة قيادة ومقود مميزين مزينين بالجلد الأبيض الفاخر، وستتوسط واجهة القيادة شاشة لمسية متطورة.
وستأتي بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك لتأمين راحة كبيرة لركابها أثناء التنقل، فضلا عن وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وأنظمة لمنع الحوادث في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط المركبة بالكامل.