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إصدار المعجم العربي للملكية الفكرية

منذ ساعة
1705
إصدار المعجم العربي للملكية الفكرية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السـعودية للـملكية الفـكرية عن الإصدار الأول مـن المعـجم العـربي للمـلكية الفــكريـة والـذي يشـتمل

على أهم المصطلحات الواردة في أنظمة الملكية الفكرية ومعاهداتها وذلك مبادرة منها في رفع الوعي بالملكية الفكرية في العالم العربي.

وجـاء ذلك انطـلاقاً من الدور الذي تقوم بـه الهيئة السعودية للمـلكية الفكـرية لنشـر مفـهوم المـلكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز المحتوى العربي في هذا المجال ويعد هذا المعجم الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

يذكر أن هذا الإصدار من المعجم يحتوي على أكثر من 250 مصطلح ملكية فكرية باللغتين العربية والإنجليزية منها 85 مصطلح مشروح المعنى.

وتدعو الملكية الفكرية الراغبين في الاستفادة من معجم الملكية الفكرية ومعرفة المزيد من التفاصيل حولها إلى زيارة صفحة الإصدارات بالموقع الإلكتروني الرسمي وذلك من خلال صفحة الإصدارات في موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الملكية الفكرية
مصطلحات
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المعجم العربي

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أحدث التعليقات

الملل
علي شان كذا الطريق منحدره
د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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