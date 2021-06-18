زعيم كوريا الشمالية يطالب المزارعين بالتبرع بـ فضلاتهم

وكالات (صدى):
قال زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" أن بلاده تكافح للحفاظ على الإمدادات الغذائية، بعد أن بدأت أسعار السلع اليومية ترتفع بشكل كبير، ولعل هذا السبب الأكبر في فقدان كيم جونج وزنه بشكل ملحوظ مؤخرًا.
وقد وصل الأمر إلى مطالبة المزارعين بالتبرع بـ فضلاتهم "البول" للمساعدة في إنتاج الأسمدة، وقد حذر الخبراء من أن الطعام ينفد في كوريا الشمالية،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
واعترف زعيم كوريا الشمالية أن الوضع أصبح متوترًا للغاية"، خيي تحدث عن النقص في اجتماع حزبي، قائلاً إن السبب يعود إلى نقص الحبوب الناجم عن الأعاصير العام الماضي.
كما طلب "كيم جونج أون" من بعض المزارعين الكوريين الشماليين المساهمة بـ 2 لتر من فضلاتهم يوميًا للمساعدة في إنتاج الأسمدة، بحسب راديو آسيا الحرة.