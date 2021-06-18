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إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى الخارج

منذ 46 دقيقة
1941
إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى الخارج

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة.

وذكرت الهيئة أنها تمكنت من إحباط تهريب الأموال بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" كشفت، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تورط تشكيل عصابي مكون من مقيمين ومواطن خليجي في قضية تقديم رشوة لأحد منسوبي المنافذ الجمركية البحرية، وذلك مقابل إدخال حاوية تحتوي على منتجات التبغ دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها حاوية أثاث بطريقة غير نظامية.

الجمارك
تهريب
الزكاة
الضريبة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
د محمد ماجد بخش
رحم الله والد الشيخ حسين ورزقه الجنة بغير حساب

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