إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى الخارج

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة.
وذكرت الهيئة أنها تمكنت من إحباط تهريب الأموال بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" كشفت، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تورط تشكيل عصابي مكون من مقيمين ومواطن خليجي في قضية تقديم رشوة لأحد منسوبي المنافذ الجمركية البحرية، وذلك مقابل إدخال حاوية تحتوي على منتجات التبغ دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها حاوية أثاث بطريقة غير نظامية.