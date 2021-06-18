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دواء جديد لعلاج كورونا على شكل "علكة"

منذ 50 دقيقة
1439
دواء جديد لعلاج كورونا على شكل "علكة"

موسكو (صدى):
بدأت وزارة الدفاع الروسية، العمل في مجال تصميم دواء جديد مضاد للفيروسات على شكل علكة، لاستخدامه ضد مرض فيروس كورونا.

واوضحت مصادر أت معهد الأبحاث العلمية المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية بدأ في تطوير دواء مضاد للفيروسات على شكل علكة؛ لاستخدامه ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء نوفوستي.

وأضاف أن نفس المعهد يقوم بتصميم وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا على شكل هريسة فواكه، يعمل في الغشاء المخاطي للجسم، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من التجارب سيتم إدراج هذا اللقاح في النظم العلاجية المختلفة واستخدامه كعامل مساعد لآليات العلاج القائمة.

علكة
فيروس كورونا
الدفاع الروسية
معهد الأبحاث العلمية

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3107
منذ 3 دقائق
وفي دواء جديد مضاد للفيروسات على شكل خبز تنور
وعيش ابيض مع لحم الحاشي
المنتج لهذا الدواء معيض خليف العنزي
يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
د محمد ماجد بخش
رحم الله والد الشيخ حسين ورزقه الجنة بغير حساب

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