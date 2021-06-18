دواء جديد لعلاج كورونا على شكل "علكة"

موسكو (صدى):
بدأت وزارة الدفاع الروسية، العمل في مجال تصميم دواء جديد مضاد للفيروسات على شكل علكة، لاستخدامه ضد مرض فيروس كورونا.
واوضحت مصادر أت معهد الأبحاث العلمية المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية بدأ في تطوير دواء مضاد للفيروسات على شكل علكة؛ لاستخدامه ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء نوفوستي.
وأضاف أن نفس المعهد يقوم بتصميم وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا على شكل هريسة فواكه، يعمل في الغشاء المخاطي للجسم، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من التجارب سيتم إدراج هذا اللقاح في النظم العلاجية المختلفة واستخدامه كعامل مساعد لآليات العلاج القائمة.