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الصحة: لايوجد علاقة بين لقاحات كورونا و العمليات الجراحية

منذ 37 دقيقة
1544
الصحة: لايوجد علاقة بين لقاحات كورونا و العمليات الجراحية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مدى تأثير أخذ لقاح كورونا على إجراء العمليات الجراحية.

وذكرت وزارة الصحة أنه لايوجد علاقة بين لقاحات فيروس كورونا و العمليات الجراحية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار تضمن " انا عندي ورم ليفي بالثدي هل اخذ اللقاح ثم اجري العمليه استأصل ام اجري العمليه قبل ثم اخذ اللقاح؟".

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة، مدى تأثير تناول أدوية "منع تخثر الدم" أو الـ"كورتيزون" على تلقي اللقاح المُضاد لفيروس "كورونا".

وأكدت الوزارة، أن تناول أدوية "كورتيزون" ليس من موانع تلقّي لقاح "كورونا"، لكن يُنصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المُعالج.

وأشارت إلى أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح، مع الحرص على المراقبة بعد أخذه لمدة 30 دقيقة.

 

وزارة الصحة
الصحة
العمليات الجراحية
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

جلباخ
اغنيته الهابطه
ناصح
الله يحفضك يابوناصر ابحفضه في دار على اربع شوارع عند جيران ماعندهم ازعاج عاجل غير اجل,,,,,,,,,
¥ ولد نجد ¥
ضب يدور البراد .
ابوفهد الحبلاني العنزي
وفي دواء جديد مضاد للفيروسات على شكل خبز تنور وعيش ابيض مع لحم الحاشي المنتج لهذا الدواء معيض خليف العنزي يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
د محمد ماجد بخش
لا لا لا لا لا تصفعن

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