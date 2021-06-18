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بالفيديو.. طفل يصدم ماكرون بسؤال محرج عن الصفعة

منذ ساعة
962
بالفيديو.. طفل يصدم ماكرون بسؤال محرج عن الصفعة

باريس (صدى):
وجه طفل فرنسي سؤالًا صادم للرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لإقليم لاسوم، يستفسر منه عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه مؤخرًا.

تفصيلا، استوقف تلميذ ماكرون عند زيارته مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في الإقليم، أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعدما طلب الإذن بالحديث: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى واقعة الاعتداء التي تعرض له ماكرون مؤخرا، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأجاب ماكرون على الطفل مبتسما حيث أن الأمر لم يكن ممتعًا وليس جيدًا، مضيفاً أنه ليس من الجيد أبدا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، وأنه ليس جيدا، مشيرًا إلى أن من صفعه لم يكن على حق.

وفي وقت سابق، تعرض ماكرون لصفعة على وجهه من قبل أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي.

تلميذ
ماكرون
طفل فرنسي
الصفعة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13519
منذ دقيقة
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
د محمد ماجد بخش
رحم الله والد الشيخ حسين ورزقه الجنة بغير حساب

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