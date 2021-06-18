بالفيديو.. طفل يصدم ماكرون بسؤال محرج عن الصفعة

باريس (صدى):
وجه طفل فرنسي سؤالًا صادم للرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لإقليم لاسوم، يستفسر منه عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه مؤخرًا.
تفصيلا، استوقف تلميذ ماكرون عند زيارته مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في الإقليم، أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعدما طلب الإذن بالحديث: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى واقعة الاعتداء التي تعرض له ماكرون مؤخرا، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وأجاب ماكرون على الطفل مبتسما حيث أن الأمر لم يكن ممتعًا وليس جيدًا، مضيفاً أنه ليس من الجيد أبدا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، وأنه ليس جيدا، مشيرًا إلى أن من صفعه لم يكن على حق.
وفي وقت سابق، تعرض ماكرون لصفعة على وجهه من قبل أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي.