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الكشف عن مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

منذ ساعة
1708
الكشف عن مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
طرحت شركة شيري الصينية، نسختها تيجو 8 PRO موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر عدة فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من المواصفات الفنية وحزمة من الكماليات الداخلية و الخارجية، مع اطلالة الـ SUV القوية.

تتميز السيارة شيري تيجو 8 PRO بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي تيربو من طراز GDI، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 257 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وتحتوي على خزان وقود سعة 51 لتر، مع نسبة طول قدرها 472.2 سم، و عرض 186 سم، و 174.5 سم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها 271 سم، و 19 سم الخلوص الأرضي.

و ترتكز السيارة على عجلات رياضية 18 بوصة، و يبلغ مقاس الإطارات نحو 55R18/235، كما تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية تتسع لـ 889 لترا، مع امكانية زيادتها إلى 2.101 لتر عند استخدام خاصية طي المقاعد الخلفية، وتعتمد السيارة على منظومة الوسائد الهوائية، كما تضم فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام مساعدة صعود المرتفعات و تجاوز المنحدرات، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، و خاصية مراقبة النقطة العمياء، و نظام الثبات الإلكتروني ESP، مع كاميرا 360 درجة، ومستشعرات أمامية و خلفية

كما يببلغ سعر الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MID OPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 74,900 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 79,900 ريال.

شركة شيري الصينية
سيارة شيري
المواصفات الفنية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
د محمد ماجد بخش
رحم الله والد الشيخ حسين ورزقه الجنة بغير حساب

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