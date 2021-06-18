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أمانة الشرقية تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية للأنشطة الاجتماعية والسكنية للعمالة

منذ 13 ساعة
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أمانة الشرقية تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية للأنشطة الاجتماعية والسكنية للعمالة

سعيد العجل (صدى):
طرحت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمجال الاجتماعي والسكني للعمالة من الرجال والنساء في مدينة الدمام ومحافظة النعيرية، والتي تأتي امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز الحركة الاقتصادية وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والسكنية في المنطقة الشرقية، والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد العرادي، أن الفرص الاستثمارية تمثل امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية المميزة والمتنوعة التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص وهذه الفرص تشتمل على تطوير عدد من المراكز للإسكان النموذجي وفق اشتراطات وضوابط معتمدة ومجموعة من الخدمات المساندة والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة بالمنطقة الشرقية.

وقال إن طرح هذه الفرص، يأتي امتداداً لجهود الأمانة لترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم مستمر من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشار الى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية ورفع الايرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة ومواكبة التوجهات لانتقال مقرات وموظفي الشركات العالمية للمملكة، لافتا الى أن الأمانة تعمل على إطلاق أول شركة للأمانة كذراع استثماري لها.

ودعا حمدان العرادي عموم المستثمرين ورواد الأعمال لزيارة البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي وتطبيق الجوال (فرص) للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اللهم أرحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
مكسر الدنيا
د محمد ماجد بخش
حقٌ لكم
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
د محمد ماجد بخش
رحم الله والد الشيخ حسين ورزقه الجنة بغير حساب

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