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شاب يتخفى بعباءة ونقاب للقاء خطيبته في فندق

منذ 24 دقيقة
634
شاب يتخفى بعباءة ونقاب للقاء خطيبته في فندق

خالد الظفيري (صدى):
تنكر شاب بـ“عباءة ونقاب“ لملاقاة خطيبته في أحد الفنادق، حيث تمكن من الدخول وحجز غرفة باسمها.

وتمكنت الجهات الأمنية في دولة الكويت من ضبط الشاب مواطن، بعد أن ورد بلاغا إلى الجهات الأمنية من إدارة أمن أحد الفنادق الشهيرة الكائنة في العاصمة الكويت، عن اشتباههم بشخص دخل الفندق بزي نسائي“.

تمت مداهمة المكان المعني في البلاغ، فوجدوا الشخص ”المشبوه“ مع أخرى، وكانت قد حجزت الغرفة باسمها واسم أولادها.

واتضح أن الرجل والمرأة مواطنان، وتمت إحالتهما إلى التحقيقات، حيث أقر الشخص بالتخفي بزي نسائي، مبررا أنها ”كانت الوسيلة الوحيدة للقاء المرأة“، وتم احتجازهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

الكويت
مواطن
عباءة
مشبوه

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أحدث التعليقات

جاسم
أصابه الغرور لدرجه انه يظن ان لا أحد له الحق ان يرفض ما يطلب فعلا طغى وتجبر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه جعلكم م تعودون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
أبو زياد الخالدي
ماشاء الله الله يجعلها شفيعه للأهلها الله يرحمها ويتغمدها في واسع رحمته تبعث يوم القيامه وهي ترتل القران خاتمه حسنه دائم ادعي ان ربي...

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