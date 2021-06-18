شاب يتخفى بعباءة ونقاب للقاء خطيبته في فندق

خالد الظفيري (صدى):
تنكر شاب بـ“عباءة ونقاب“ لملاقاة خطيبته في أحد الفنادق، حيث تمكن من الدخول وحجز غرفة باسمها.
وتمكنت الجهات الأمنية في دولة الكويت من ضبط الشاب مواطن، بعد أن ورد بلاغا إلى الجهات الأمنية من إدارة أمن أحد الفنادق الشهيرة الكائنة في العاصمة الكويت، عن اشتباههم بشخص دخل الفندق بزي نسائي“.
تمت مداهمة المكان المعني في البلاغ، فوجدوا الشخص ”المشبوه“ مع أخرى، وكانت قد حجزت الغرفة باسمها واسم أولادها.
واتضح أن الرجل والمرأة مواطنان، وتمت إحالتهما إلى التحقيقات، حيث أقر الشخص بالتخفي بزي نسائي، مبررا أنها ”كانت الوسيلة الوحيدة للقاء المرأة“، وتم احتجازهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.