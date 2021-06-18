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أسباب الإصابة بالصداع بعد ممارسة التمارين الرياضية

منذ 34 دقيقة
1581
أسباب الإصابة بالصداع بعد ممارسة التمارين الرياضية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يصاب بعض الاشخاص بالصداع بعد ممارسة التمارين الرياضية، ويمكن أن يشعروا بالألم في جهة واحدة من الرأس أو في الرأس كامل.

ويرجع الشعور بالصداع إلى العديد من الأسباب وفي معظم الأحيان، يكون السبب بسيطا وسهل التعديل وتضمنت الأسباب ؛

صداع الإجهاد

يحدث بعد أي نوع من النشاط البدني، وذلك نتيجة حدوث توسع سريع غير طبيعي في الشرايين وتمدد في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

الجفاف

يتسبب عدم حصول الجسم على ما يكفي من سوائل في الإصابة بالجفاف والذي يمكن أن يسبب الشعور بالصداع وما يشبه الخفقان في جانبي الرأس بعد ممارسة التمارين، لذا من المهم الحرص على ترطيب الجسم جيدا مع الأخذ في الاعتبار عدم الإسراف في شرب الماء أثناء التمارين.

سوء اللياقة

أكد الخبراء أن ممارسة التمارين واللياقة وحالة الجسم غير جيدة، يمكن أن تؤدي إلى ما يُعرف بتوتر العضلات وينتج عنه صداع، وخاصة عند ممارسة تمارين تعتمد على عضلات الرقبة والكتفين.

التعرض للشمس

ممارسة أي نوع من الرياضة في الشمس يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالصداع، لذا يوصى بارتداء قبعة واستخدام زجاجة لرش بعض الماء على الوجه بين الحين والآخر.

انخفاض سكر الدم

عادة ما تؤدي التمارين عالية الكثافة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، ما قد يسبب صداع، لذا يُنصح بتناول وجبة خفيفة قبل التمرين، مثل موز أو مكسرات لمنع ذلك.

ممارسة الرياضة
الجفاف
الصداع
التمارين

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