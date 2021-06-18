سميرة عبدالعزيز: تلقيت شتائم من محمد رمضان عبر "واتساب"

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن تطاول الفنان محمد رمضان عليها، بعد رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.
وقالت سميرة عبدالعزيز : "لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".
وأضافت عبدالعزيز أنها تفاجئت بعد قراءة الرسائل، لا سيما أن رفض عروض فنية أمر عادي، لا يُقلّل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام هو ببطولتها.
ويذك أن سميرة عبدالعزيز كشفت عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال"، لأن "ليس من المعقول أن تؤدي في هذا العمل دور أمٍ لبلطجي، بعدما جسدت أدوار أم للعظماء في أعمال سابقة" حسب ماقالته.