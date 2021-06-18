نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سميرة عبدالعزيز: تلقيت شتائم من محمد رمضان عبر "واتساب"

منذ 48 دقيقة
1669
سميرة عبدالعزيز: تلقيت شتائم من محمد رمضان عبر "واتساب"

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن تطاول الفنان محمد رمضان عليها، بعد رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

وقالت سميرة عبدالعزيز : "لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وأضافت عبدالعزيز أنها تفاجئت بعد قراءة الرسائل، لا سيما أن رفض عروض فنية أمر عادي، لا يُقلّل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام هو ببطولتها.

ويذك أن سميرة عبدالعزيز كشفت عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال"، لأن "ليس من المعقول أن تؤدي في هذا العمل دور أمٍ لبلطجي، بعدما جسدت أدوار أم للعظماء في أعمال سابقة" حسب ماقالته.

 

رمضان
محمد رمضان
سميرة عبدالعزيز

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80962
منذ 16 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
جعلكم م تعودون
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 459
منذ دقيقة
أصابه الغرور لدرجه انه يظن ان لا أحد له الحق ان يرفض ما يطلب فعلا طغى وتجبر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
أصابه الغرور لدرجه انه يظن ان لا أحد له الحق ان يرفض ما يطلب فعلا طغى وتجبر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه جعلكم م تعودون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
أبو زياد الخالدي
ماشاء الله الله يجعلها شفيعه للأهلها الله يرحمها ويتغمدها في واسع رحمته تبعث يوم القيامه وهي ترتل القران خاتمه حسنه دائم ادعي ان ربي...

أخر الأخبار

شاب يتخفى بعباءة ونقاب للقاء خطيبته في فندق
شاب يتخفى بعباءة ونقاب للقاء خطيبته في فندق
منذ 24 دقيقة 624
أسباب الإصابة بالصداع بعد ممارسة التمارين الرياضية
أسباب الإصابة بالصداع بعد ممارسة التمارين الرياضية
منذ 34 دقيقة 1577
سميرة عبدالعزيز: تلقيت شتائم من محمد رمضان عبر "واتساب"
سميرة عبدالعزيز: تلقيت شتائم من محمد رمضان عبر "واتساب"
منذ 48 دقيقة 1669
طبيب يعلن عن قرب التوصل إلى لقاح لمصابي السكري في المملكة
طبيب يعلن عن قرب التوصل إلى لقاح لمصابي السكري في المملكة
منذ 54 دقيقة 1947
مستشفى خاص يواصل نشاطه رغم إيقاف سجله التجاري وصدور حكم ضده بدفع دية طفلة
مستشفى خاص يواصل نشاطه رغم إيقاف سجله التجاري وصدور حكم ضده بدفع دية طفلة
منذ 59 دقيقة 1777
بالفيديو.. سر إقبال الفتيات على رياضة "كمال الأجسام"
بالفيديو.. سر إقبال الفتيات على رياضة "كمال الأجسام"
منذ ساعة 1575
التقاعد والتأمينات الاجتماعية تملكان حصصًا في "أسترازينيكا" و"إتش إس بي سي"
التقاعد والتأمينات الاجتماعية تملكان حصصًا في "أسترازينيكا" و"إتش إس بي سي"
منذ ساعة 2062
دراسة تكشف سبب "العطاس" والمنطقة المسؤولة عنه
دراسة تكشف سبب "العطاس" والمنطقة المسؤولة عنه
منذ ساعة 1789
وفاة طالبة وهي تقرأ القرآن على معلمتها وزميلاتها بالرياض
وفاة طالبة وهي تقرأ القرآن على معلمتها وزميلاتها بالرياض
منذ ساعة 3146
"الاتحاد الأوربي" يحذر المنتخبات التي يبعد لاعبوها مشروبات رعاة "يورو 2020"
"الاتحاد الأوربي" يحذر المنتخبات التي يبعد لاعبوها مشروبات رعاة "يورو 2020"
منذ ساعتين 2474