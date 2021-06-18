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طبيب يعلن عن قرب التوصل إلى لقاح لمصابي السكري في المملكة

منذ 36 دقيقة
1757
طبيب يعلن عن قرب التوصل إلى لقاح لمصابي السكري في المملكة

الرياض (صدى):
قال الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة جازان، الدكتور عبد العزيز الحازمي، أنه خلال سنوات قليلة سيكون هناك لقاح لمصابي السكري في المملكة.

وأوضح الحازمي إن المملكة هي الدولة الرابعة على مستوى العالم في نسبة الإصابة بالسكري، بينما فنلندا هي الدولة الأولى على مستوى العالم، والكويت الدولة الثالثة، مبينا أن لقاح السكري يقوم بحماية خلابا (بيتا) في البنكرياس، وفي المستقبل ستكون تلك الخلايا محصنة من خلايا الغدة الزعترية التي تهاجم خلايا (بيتا)، وبالتالي إفراز الأنسولين بشكل طبيعي.

وأضاف المختص أن لقاح السكري في المرحلة الثانية بفنلندا، والنتائج حتى الآن واعدة، موضحًا أن وجود اللقاح بالمملكة هو مسألة وقت.

المملكة
فنلندا
لقاح
مصابي السكري

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أبو زياد الخالدي
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زعيم اااسيا
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