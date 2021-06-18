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التقاعد والتأمينات الاجتماعية تملكان حصصًا في "أسترازينيكا" و"إتش إس بي سي"

منذ ساعة
1972
التقاعد والتأمينات الاجتماعية تملكان حصصًا في "أسترازينيكا" و"إتش إس بي سي"

الرياض (صدى):
أفادت وكالة بلومبرغ أن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تملكان ما قيمته 207 ملايين دولار (مايعادل 776.25 مليون ريال) من أسهم شركة "أسترازينيكا".

وأضافت الوكالة أن المؤسستين تمتلكان أيضا أسهماً بقيمة 170 مليون دولار (ما يعادل 637.5 مليون ريال) في "إتش إس بي سي"، مشيرة الى أن أصول الكيان الجديد تصل بعد الدمج 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية.

وفي وقت سابق، قال محمد الجدعان وزير المالية إن عملية الدمج تأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي، عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

التقاعد
التأمينات الاجتماعية
استرازينيكا
إتش اس بي اس

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أحدث التعليقات

أبو زياد الخالدي
ماشاء الله الله يجعلها شفيعه للأهلها الله يرحمها ويتغمدها في واسع رحمته تبعث يوم القيامه وهي ترتل القران خاتمه حسنه دائم ادعي ان ربي...
أبو زياد الخالدي
ماشاء الله الله يجعلها شفيعه للأهلها الله يرحمها ويتغمدها في واسع رحمته تبعث يوم القيامه وهي ترتل القران خاتمه حسنه دائم ادعي ان ربي...
زعيم اااسيا
ابو عمير حبيبي قلبي الهلال حقق اسيا والدوري وكاس الملك وجاري تحميل السوبر واسيا الثامنه ودائما ترددون النصر قادم وبيكوش على البطولات وتعاقدات وصرف...
زعيم اااسيا
ينتقصون من الهلال رغم انه محقق ٧بطولات في اسيا وفرقهم حتى البطولات المحليه لهم سنين ماحققوها العقل والمنطق اتقبل انتقاد من اي شخص اتحادي...
برنس
الحمدلله

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