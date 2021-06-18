الاتحاد الأوروبي يحذر من فرض غرامات على الفرق التي يبعد لاعبوها مشروبات الرعاة

وكالات (صدى):
حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اللاعبين والمدربين والمنتخبات المُشاركة في يورو 2020، من إمكانية تعرضهم لغرامات مالية، بعد الأحداث التي جرت بسبب رعاة المسابقة في المؤتمرات الصحفية
وأكد منظمو البطولة إن" الاتحاد الأوروبي ذكّر الفرق المشاركة، بأن الشراكات جزء من إنجاز البطولة لضمان تطوّر كرة القدم في أنحاء أوروبا، بما في ذلك للنساء والشباب".
وفي وقت سابق ،أزاح كابتن منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو من أمامه زجاجتي كوكا كولا خلال مؤتمر صحفي، وحثّ الناس على شرب الماء.
وفي اليوم التالي، قام لاعب وسط منتخب فرنسا بول بوغبا بالحركة ذاتها، مبعداً زجاجة جعة علما بأنه مسلم ملتزم. واستبدل اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي كوكا كولا بالماء يوم الأربعاء.