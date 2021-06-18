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القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده

منذ 39 دقيقة
1693
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا ، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى تولي جلالته المُلك في بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
لم يصبح جنرال او قائد جيوش الامير سلطان بن فهد واتجه للرياضه
شاهـــد
ولا يـهمـك مـسـافة السـكّـه ....؟؟؟
دكتور
ويش نعمل له
دكتور
ويش نعمل له
دكتر
طيب ويش نعمل له

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