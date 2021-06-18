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نقاد: محمد رمضان وصل لمرحلة الإفلاس الفني.. والمعارك هي سر بقائه

منذ 53 دقيقة
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نقاد: محمد رمضان وصل لمرحلة الإفلاس الفني.. والمعارك هي سر بقائه

القاهرة (صدى):
علق النقاد في مصر على الأعمال الفنية التي يقدمها الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدين أنه يستخدم أسلوبًا واحدًا في أعماله، حيث يحرص على إظهار لياقته البدنية بالرقص ومشاركة النساء اللاتي يقدمن الاستعراضات خلفه، وفكرة تخليه عن ملابسه فغالبًا ما يظهر دون قميص، ومتخفيًا وراء نظارته الشمسية والأقنعة.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي أن رمضان لديه منهج يتّبعه في مخاطبة جمهوره وقد نجح فيه وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة بسببه، "لذلك يحرص للحفاظ على المساحة التي نجح فيها وأحبه الجمهور من خلالها فهو لا يحب التراجع لأنه يراه جزء من الهزيمة رغم أن ثقافتنا لها رأي آخر وهو "الرجوع للحق فضيلة".

من جانبه يقول الناقد الفني مصطفي حمدي أن سر بقاء محمد رمضان حتى الآن رغم الهجوم الكبير عليه من قبل الكثيرين هو أنه طوال الوقت يعيش في معارك جدلية تضمن وجوده وشهرته وهذا سر بقائه ، مبينا أن رمضان على المستوى الفني استهلك نفسه وأصبح لا يقدم أي جديد منذ أكثر من سنة.

وأضاف الناقد أن تقديم رمضان نفس المحتوى بنفس الأداء ونفس الكلمات والاستعراضات لمدة خمس سنوات فهذا على أنه وصل لمرحلة الإفلاس الفني وليس لديه جديد يقدمه سوى أنه يغني عن نفسه وأنه يحارب الجميع ورغم كل هذه الحروب سيظل ثابت على مبدأه.

محمد رمضان
المعارك
نقاد
الإفلاس الفني

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ينتقصون من الهلال رغم انه محقق ٧بطولات في اسيا وفرقهم حتى البطولات المحليه لهم سنين ماحققوها العقل والمنطق اتقبل انتقاد من اي شخص اتحادي...
برنس
الحمدلله
سعد الشمري
لم يصبح جنرال او قائد جيوش الامير سلطان بن فهد واتجه للرياضه
شاهـــد
ولا يـهمـك مـسـافة السـكّـه ....؟؟؟
دكتور
ويش نعمل له

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