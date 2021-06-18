نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدرب الأهلي يحدد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب

منذ 45 دقيقة
1755
مدرب الأهلي يحدد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب

ماجد محمد (صدى):
تنتظر إدارة النادي الأهلي قرار البلجيكي بيسنيك هاسي، مدرب الفريق، لتحديد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب للفريق، ومدى رغبته بضمهم إلى قائمة الفريق والاعتماد عليهم الموسم المقبل.

وكشفت مصادر صحيفة أن الفريق الخارجي الذي سيجرى في تونس، بداية يوليو المقبل، سيحتضن عددًا من اللاعبين المصعدين من فئة الشباب، حيث سيتم الحكم عليهم من قبل المدرب عن قرب، وفقًا لـ " الرياضية "

ويذكر أن عدد اللاعبين المصعدين للموسم الجديد بلغ 17 لاعبًا، حيث ظهر بعضهم مع الفريق خلال بعض مباريات الموسم الماضي، منهم عبد الرحمن الصانبي ومناف أبو يابس وزياد الجهني وهيثم عسيري.

 

تونس
الشباب
الأهلي
زياد الجهني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعد الشمري
لم يصبح جنرال او قائد جيوش الامير سلطان بن فهد واتجه للرياضه
شاهـــد
ولا يـهمـك مـسـافة السـكّـه ....؟؟؟
دكتور
ويش نعمل له
دكتور
ويش نعمل له
دكتر
طيب ويش نعمل له

أخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يحذر من فرض غرامات على الفرق التي يبعد لاعبوها مشروبات الرعاة
الاتحاد الأوروبي يحذر من فرض غرامات على الفرق التي يبعد لاعبوها مشروبات الرعاة
منذ 30 دقيقة 1656
نقاد: محمد رمضان وصل لمرحلة الإفلاس الفني.. والمعارك هي سر بقائه
نقاد: محمد رمضان وصل لمرحلة الإفلاس الفني.. والمعارك هي سر بقائه
منذ 35 دقيقة 584
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده
منذ 39 دقيقة 1683
مدرب الأهلي يحدد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب
مدرب الأهلي يحدد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب
منذ 45 دقيقة 1755
دراسة حديثة تحسم الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح كورونا
دراسة حديثة تحسم الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح كورونا
منذ 49 دقيقة 1523
بالصور.. محمد هيندي يقدم برنامج تلفزيوني لأول مرة
بالصور.. محمد هيندي يقدم برنامج تلفزيوني لأول مرة
منذ 55 دقيقة 667
التجارة توضح حقوق المستهلك أثناء التخفيضات
التجارة توضح حقوق المستهلك أثناء التخفيضات
منذ ساعة 1811
حورية فرغلي تعود إلى الشاشة من جديد بـ "أيام وبنعيشها"
حورية فرغلي تعود إلى الشاشة من جديد بـ "أيام وبنعيشها"
منذ ساعة 681
بالفيديو.. إليسا تفاجيء الجمهور بملامح مختلفة في حفلها بالرياض
بالفيديو.. إليسا تفاجيء الجمهور بملامح مختلفة في حفلها بالرياض
منذ ساعة 1028
السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بجريمة التستر
السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بجريمة التستر
منذ ساعة 2013