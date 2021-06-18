مدرب الأهلي يحدد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب

ماجد محمد (صدى):
تنتظر إدارة النادي الأهلي قرار البلجيكي بيسنيك هاسي، مدرب الفريق، لتحديد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب للفريق، ومدى رغبته بضمهم إلى قائمة الفريق والاعتماد عليهم الموسم المقبل.
وكشفت مصادر صحيفة أن الفريق الخارجي الذي سيجرى في تونس، بداية يوليو المقبل، سيحتضن عددًا من اللاعبين المصعدين من فئة الشباب، حيث سيتم الحكم عليهم من قبل المدرب عن قرب، وفقًا لـ " الرياضية "
ويذكر أن عدد اللاعبين المصعدين للموسم الجديد بلغ 17 لاعبًا، حيث ظهر بعضهم مع الفريق خلال بعض مباريات الموسم الماضي، منهم عبد الرحمن الصانبي ومناف أبو يابس وزياد الجهني وهيثم عسيري.