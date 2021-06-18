دراسة حديثة تحسم الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح كورونا

واشنطن (صدى):
حسمت دراسة طبية حديثة، الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن أعداد الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجال لم تضرر بعد تلقي اللقاح.
وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية إلى أن عدد الحيوانات المنوية أو جودتها لم تتأثر لدى الرجال الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من لقاحي فايزر ومودرنا، وفقًا لـ"سكاي نيوز "
وذكر المدير الطبي المشارك لمعهد التكاثر البشري في شيكاغو، ديفيد كوهين،: "لدينا الآن دليل من شأنه أن يطمئن الرجال من أن خطر التحصين على عدد الحيوانات المنوية منخفض للغاية".
في حين قال مؤلف الدراسة رانجيث راماسامي، مدير الطب التناسلي الذكري والجراحة في نظام الصحة بجامعة ميامي: "لم نجد أي تغييرات في معايير الحيوانات المنوية لدى الرجال الأصحاء الذين درسناهم والذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا ذات تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال".