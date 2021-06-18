نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

دراسة حديثة تحسم الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح كورونا

منذ ساعة
1617
دراسة حديثة تحسم الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح كورونا

واشنطن (صدى):
حسمت دراسة طبية حديثة، الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن أعداد الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجال لم تضرر بعد تلقي اللقاح.

وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية إلى أن عدد الحيوانات المنوية أو جودتها لم تتأثر لدى الرجال الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من لقاحي فايزر ومودرنا، وفقًا لـ"سكاي نيوز "

وذكر المدير الطبي المشارك لمعهد التكاثر البشري في شيكاغو، ديفيد كوهين،: "لدينا الآن دليل من شأنه أن يطمئن الرجال من أن خطر التحصين على عدد الحيوانات المنوية منخفض للغاية".

في حين قال مؤلف الدراسة رانجيث راماسامي، مدير الطب التناسلي الذكري والجراحة في نظام الصحة بجامعة ميامي: "لم نجد أي تغييرات في معايير الحيوانات المنوية لدى الرجال الأصحاء الذين درسناهم والذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا ذات تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال".

 

كورونا
الحيوانات المنوية
اللقاح
لقاح كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ينتقصون من الهلال رغم انه محقق ٧بطولات في اسيا وفرقهم حتى البطولات المحليه لهم سنين ماحققوها العقل والمنطق اتقبل انتقاد من اي شخص اتحادي...
برنس
الحمدلله
سعد الشمري
لم يصبح جنرال او قائد جيوش الامير سلطان بن فهد واتجه للرياضه
شاهـــد
ولا يـهمـك مـسـافة السـكّـه ....؟؟؟
دكتور
ويش نعمل له

أخر الأخبار

دراسة تشكف سبب "العطاس" والمنطقة المسؤولة عنه
دراسة تشكف سبب "العطاس" والمنطقة المسؤولة عنه
منذ 12 دقيقة 1241
وفاة طالبة وهي تقرأ القرآن على معلمتها وزميلاتها بالرياض
وفاة طالبة وهي تقرأ القرآن على معلمتها وزميلاتها بالرياض
منذ 22 دقيقة 1599
"الاتحاد الأوربي" يحذر المنتخبات التي يبعد لاعبوها مشروبات رعاة "يورو 2020"
"الاتحاد الأوربي" يحذر المنتخبات التي يبعد لاعبوها مشروبات رعاة "يورو 2020"
منذ 47 دقيقة 1862
نقاد: محمد رمضان وصل لمرحلة الإفلاس الفني.. والمعارك هي سر بقائه
نقاد: محمد رمضان وصل لمرحلة الإفلاس الفني.. والمعارك هي سر بقائه
منذ 53 دقيقة 641
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك في بلاده
منذ 57 دقيقة 1751
مدرب الأهلي يحدد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب
مدرب الأهلي يحدد مصير اللاعبين المصعدين من درجة الشباب
منذ ساعة 1833
دراسة حديثة تحسم الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح كورونا
دراسة حديثة تحسم الجدل حول تأُثر الحيوانات المنوية جراء لقاح كورونا
منذ ساعة 1617
بالصور.. محمد هيندي يقدم برنامج تلفزيوني لأول مرة
بالصور.. محمد هيندي يقدم برنامج تلفزيوني لأول مرة
منذ ساعة 703
التجارة توضح حقوق المستهلك أثناء التخفيضات
التجارة توضح حقوق المستهلك أثناء التخفيضات
منذ ساعة 1890
حورية فرغلي تعود إلى الشاشة من جديد بـ "أيام وبنعيشها"
حورية فرغلي تعود إلى الشاشة من جديد بـ "أيام وبنعيشها"
منذ ساعة 718