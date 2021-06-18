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التجارة توضح حقوق المستهلك أثناء التخفيضات

منذ ساعة
1811
التجارة توضح حقوق المستهلك أثناء التخفيضات

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، حقوق المستهلك أثناء التخفيضات، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المنتج المخفض مطابق للمواصفات والمقاييس.

وذكرت الوزارة أن يجب بيان القيمة قبل وبعد التخفيض في بطاقة السعر وتحديد مدة التخفيضات " تاريخ بدايتها ونهايتها ".

وأشارت إلى ضرورة ألا يكون المنتج المخفض مغشوش أو فاسد، وأن يشمل الضمان، بالإضافة إلى إبراز ترخيص التخفيضات.

وأضافت أن التخفيضات شاملة المنتجات المعروضة في المتجر بنسبة 100% وجزئية أكثر من 50 % من المنتجات المعروضة في المتجر والتصفية النهائية.

 

وزارة التجارة
التجارة
المنتجات
التخفيضات

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
لم يصبح جنرال او قائد جيوش الامير سلطان بن فهد واتجه للرياضه
شاهـــد
ولا يـهمـك مـسـافة السـكّـه ....؟؟؟
دكتور
ويش نعمل له
دكتور
ويش نعمل له
دكتر
طيب ويش نعمل له

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