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بالفيديو.. إليسا تفاجيء الجمهور بملامح مختلفة في حفلها بالرياض

منذ ساعة
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بالفيديو.. إليسا تفاجيء الجمهور بملامح مختلفة في حفلها بالرياض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا بملامح مختلفة خلال مشاركتها في حفل بالرياض، وذلك في أول ظهور لها بعد عملية التجميل التي خضعت لها.

وفاجأت إليسا الجمهور في حفل الرياض بظهورها بوجه مشدود وشفاه ممتلئة بعد حقن البوتوكس وبعض الرتوش التجميلية التي خضعت لها، وبدا ذلك واضحا من خلال تغيّر رسمة حاجبيها مع شكل عينيها.

وارتدت إليسا فستان من مجموعة Elie Saab للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، تميّز بقصّة الـV عند منطقة الصدر، أكمامه الشفافة والحزام العريض الذي حدّد خصرها، كما اتّسم أيضا بالزخرفات المطرّزة بالحبيبات البرّاقة، كذلك اعتمدت تحت الفستان توبا من دون أكتاف باللون الأسود، واكتمل لوكها بأقراط طويلة.

وأثارت إليسا الجدل وتباينت تعليقات الجمهور بين مؤيد لشكلها في أول ظهور لها بحفلها في المنلكة، وبين معارض لفكرة عمليات التجميل وتغيير ملامح الوجه، مشيرين إلى أن الفنانين العرب لا يحبذون فكرة تقبل العمر بعكس بعض النجمات العالميات.

إليسا
عملية التجميل
وجه مشدود
ملامح الوجه

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 422
منذ 3 دقائق
الحمدلله

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ينتقصون من الهلال رغم انه محقق ٧بطولات في اسيا وفرقهم حتى البطولات المحليه لهم سنين ماحققوها العقل والمنطق اتقبل انتقاد من اي شخص اتحادي...
برنس
الحمدلله
سعد الشمري
لم يصبح جنرال او قائد جيوش الامير سلطان بن فهد واتجه للرياضه
شاهـــد
ولا يـهمـك مـسـافة السـكّـه ....؟؟؟
دكتور
ويش نعمل له

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