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حورية فرغلي تعود إلى الشاشة من جديد بـ "أيام وبنعيشها"

منذ ساعة
718
حورية فرغلي تعود إلى الشاشة من جديد بـ "أيام وبنعيشها"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت النجمة المصرية حورية فرغلي، عن العمل الجديد الذي تعود به للمنافسة مرة أخرى بعد فترة غياب بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت فرغلي أنها تعاقدت على بطولة مسلسل جديد بعنوان "أيام وبنعيشها"، مؤكدة أنها متحمسة لهذا العمل بشكل كبير، وهو من الأعمال الضخمة؛ إذ يدور في 45 حلقة، ويناقش قضايا اجتماعية مهمة، وتتعاون فيه مع المنتج اللبناني صادق الصباح.

وتوقعت حورية فرغلي انطلاق تصويره قريبا فور الانتهاء من ترشيح كافة الأبطال المشاركين فيه، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "أيام وبنعيشها" تشارك في بطولته إلى جانب حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخرج محمد أسامة.

حورية فرغلي
الجمهور
مسلسل أيام وبنعيشها

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ينتقصون من الهلال رغم انه محقق ٧بطولات في اسيا وفرقهم حتى البطولات المحليه لهم سنين ماحققوها العقل والمنطق اتقبل انتقاد من اي شخص اتحادي...
برنس
الحمدلله
سعد الشمري
لم يصبح جنرال او قائد جيوش الامير سلطان بن فهد واتجه للرياضه
شاهـــد
ولا يـهمـك مـسـافة السـكّـه ....؟؟؟
دكتور
ويش نعمل له

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