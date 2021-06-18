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سفير اليابان في الرياض يتلقى ثاني جرعات كورونا

منذ 38 دقيقة
1627
سفير اليابان في الرياض يتلقى ثاني جرعات كورونا

الرياض (صدى):
كشف سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك ضمن فئة الـ60 عامًا فما فوق.

وقال السفير الياباني : «الحمد لله.. تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح، حيث إن عمري يتجاوز الستين»، وتابع قائلا «وأنتهز هذه الفرصة أن أجدِّد شكري وتقديري إلى الأيدي البيضاء للسعوديين، والذين يعملون في الصفوف الأمامية لمكافحة كورونا، أسأل الله- عز وجل- أن يبعد عنهم كل شر ويحميهم من كل مكروه».

ويذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا فأكثر.

الرياض
كورونا
فوميو إيواي
سفير اليابان في الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصدها تقول انه دفرها حتى انتفخ بطنهاااا .. هذا كل الحكايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
صريح
مانفرح إذا ارتفع البترول ونتمنى له بالانخفاض إلى ٢٥دولار لأنه كان سعر البترول ١٥٠دولار وش استفاد المواطن لاشيء أنتهى النقاش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
العالمي
زي ما رحتي زي ما جيتي خابور

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