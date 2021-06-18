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ريهام حجاج تعلن عن حملها من طليق ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعة
839
ريهام حجاج تعلن عن حملها من طليق ياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مؤكدة أنها تريد أن تعيش في سلام مع أسرتها.

وردت ريهام على سؤال الإعلامية بوسي شلبي خلال لقاء تلفزيوني : "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك" وردت ريهام عليها " تعرفي من فين محدش يعرف لسه" لـ ترد بوسي، باين عليكي".

عن زواجها من محمد حلاوة، قالت ريهام حجاج : "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

وأضافت أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب فى أن يتركها الجميع فى حالها ولا يتدخل أحد فيها، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.

بوسي شلبي
ياسمين عبدالعزيز
ريهام حجاج
محمد حلاوة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129396
منذ دقيقة
قصدها تقول انه دفرها حتى انتفخ بطنهاااا .. هذا كل الحكايه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصدها تقول انه دفرها حتى انتفخ بطنهاااا .. هذا كل الحكايه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
صريح
مانفرح إذا ارتفع البترول ونتمنى له بالانخفاض إلى ٢٥دولار لأنه كان سعر البترول ١٥٠دولار وش استفاد المواطن لاشيء أنتهى النقاش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
العالمي
زي ما رحتي زي ما جيتي خابور

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