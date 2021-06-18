ريهام حجاج تعلن عن حملها من طليق ياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مؤكدة أنها تريد أن تعيش في سلام مع أسرتها.
وردت ريهام على سؤال الإعلامية بوسي شلبي خلال لقاء تلفزيوني : "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك" وردت ريهام عليها " تعرفي من فين محدش يعرف لسه" لـ ترد بوسي، باين عليكي".
عن زواجها من محمد حلاوة، قالت ريهام حجاج : "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".
وأضافت أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب فى أن يتركها الجميع فى حالها ولا يتدخل أحد فيها، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.