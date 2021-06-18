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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ ساعة
1932
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة.

في حين توقع استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.

وحذر المركز من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، واضم، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

ونبه المركز من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمه.

 

مكة المكرمة
الطقس
الأرصاد
المركز الوني للأرصاد

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أحدث التعليقات

العالمي
زي ما رحتي زي ما جيتي خابور
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
بندر الحربي
ههههههههههههههههههههههه ضحكتونا قال فعاليات حسبي الله ونعم الوكيل

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