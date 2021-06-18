أبرز أعراض التهاب المفاصل الصدفي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعاني بعض الأشخاص من مرض التهابات في المفاصل والذي يكون مصحوب بآلام في المفصل، وهناك عدة أنواع مختلفة من هذه الحالة، لكن التهاب المفاصل الصدفي هو الأكثر شيوعا نسبيا، ويرتبط بحالة الجلد الصدفية.
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، أن واحد من كل ثلاثة مرضى الصدفية يعاني من التهاب المفاصل الصدفي، و تحدث الحالة بسبب مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ للأنسجة السليمة، حيث بجد المرضى مفاصلهم منتفخة ومؤلمة بشكل متزايد مع مرور الوقت.
كما يوجد عددا قليلا من الأعراض الأقل شيوعا التي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين شيء أقل خطورة، وتتضمن الأعراض أن يكون التعب المستمر ناتجا عن التهاب المفاصل الصدفي، وفقا للموقع الطبي .
وقد يشعر المصاب بالتهاب المفاصل الصدفي بالتعب الشديد دون سبب واضح، وتواجه صعوبة في إبقاء عينيك مفتوحتين، كنا أن بعض المرضى تظهر عليهم أعراض في عيونهم بما في ذلك التهاب القزحية الناتجة عن التهاب في العين ويؤدي إلى استمرار الألم وفقدان البصر والاحمرار الشديد.
كما أن بعض المصابين بحالات التهاب المفاصل الصدفي أبلغوا عن فقدان السمع، ويمكن أن يحدث تلف الأذن لدى بعض المرضى، بينما قد يجد البعض الآخر علامات على أظافرهم.