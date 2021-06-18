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شركة معادن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة

منذ 24 دقيقة
1392
شركة معادن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الجبيل، ورأس الخير.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني أول ميكانيكي (الجبيل)، مشرف التميز التشغيلي (رأس الخير)، مهندس أول المعدات/ الصيانة (رأس الخير).

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة معادن للتوظيف من هــــنـــا.

وظائف
الجبيل
شركة معادن
رأس الخير

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أحدث التعليقات

وليد 6226
نسأل الله العظيم أن يزيله
د محمد ماجد بخش
تمام
وليد 6226
الله يستر من الجاي
نايف الصقر
انت وش دخلك . ومن انت ... القواطي قواطي
المحايد
أشغلكم الهلال ... والهلال مشغول بالبطولات كل سنه .

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