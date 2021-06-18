شركة معادن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الجبيل، ورأس الخير.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني أول ميكانيكي (الجبيل)، مشرف التميز التشغيلي (رأس الخير)، مهندس أول المعدات/ الصيانة (رأس الخير).
وأشارت إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة معادن للتوظيف من هــــنـــا.