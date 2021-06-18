أغرب استخدامات قشور البصل

أميرة خالد (صدى):
تدخل قشور البصل في العديد من الاستخدامات المفيدة، وغير التقليدية؛ حيث يمكنك تغطية اللون الرمادي لشعرك خلال بضع دقائق فقط.
ويكون ذلك بتقشير 2-3 بصلة متوسطة الحجم واحتفظ بالقشور في طبق، قم بتسخين مقلاة على نار متوسطة وأبدآ في إضافة قشور البصل إلى المقلاة بشكل تدريجي حتى تتحول القشور إلى اللون الأسود، وبعد إطفاء النار، قم بطحن قشور البصل حتى تتحول إلى مسحوق ناعم جداً.
ويمكنك مزج هذا المسحوق مع جل الصبار أو زيت الشعر وتطبيقه، كما يمكن أن تكون صبغة الشعر هذه حلاً مثاليًا وسريعاً. ومع ذلك، قد يتلاشى هذا اللون بعد غسله لمرة أو مرتين، فيما تعد قشور البصل مليئة بالنكهات الجيدة وإضافة مسحوق قشر البصل المجفف أو المحمص إلى أطباقك الشهية يمكن أن يعزز نكهة الحساء واليخنات والخبز.
وفي حال كنت تتعامل مع شد عضلي أو آلام في الجسم، فإن شرب شاي قشر البصل يمكن أن يساعد في تخفيف الألم، وذلك بغلي القليل من قشور البصل مع الماء، وشرب هذا الشاي قبل النوم، فهذا سيساعد في تخفيف آلام العضلات، وبما أن قشور البصل محملة بخصائص التريباتوفان، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية يعمل كمهدئ طبيعي، فإن تناول شاي قشر البصل يمكن أن يساعد في تحفيز النوم وإراحة أعصابك.
ويعد البصل مليء بالكبريت الذي يساعد في نمو الشعر بشكل فعال ووقف تساقط الشعر. لصنع تونر الشعر السريع هذا، تحتاجين فقط إلى بعض قشور البصل وغليها في الماء، بمجرد أن يتحول لون المزيج إلى اللون البني، أطفئي النار واحفظيه في زجاجة، واستخدميه على فروة رأسك، كما أن إضافة سماد قشور البصل العضوي يمكن أن يساعد في نمو النباتات الخاصة بك بشكل أسرع.