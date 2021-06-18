أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫46977، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22373
- الدولار: 3.75022، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665
- درهم إماراتي: 1.02097، مقابل الريال الواحد 0.97946
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66٫67609
- دينار أردني: 5.28952، مقابل الريال الواحد 0.18906
- دينار كويتي: 12٫44913 مقابل الريال الواحد 0٫08033
- دينار بحريني: 9٫94858، مقابل الريال الواحد 0.10052
- الريال القطري: 1.03000، مقابل الريال الواحد 0.97088
-الدرهم المغربي: 0٫42116 مقابل الريال الواحد 2٫37439
- الجنيه المصري: 0٫23941، مقابل الريال الواحد 4٫17694