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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 19 دقيقة
1264
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4٫46977، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22373

- الدولار: 3.75022، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

- درهم إماراتي: 1.02097، مقابل الريال الواحد 0.97946

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66٫67609

- دينار أردني: 5.28952، مقابل الريال الواحد 0.18906

- دينار كويتي: 12٫44913 مقابل الريال الواحد 0٫08033

- دينار بحريني: 9٫94858، مقابل الريال الواحد 0.10052

- الريال القطري: 1.03000، مقابل الريال الواحد 0.97088

-الدرهم المغربي: 0٫42116 مقابل الريال الواحد 2٫37439

- الجنيه المصري: 0٫23941، مقابل الريال الواحد 4٫17694

الدولار
الريال
اقتصاد
أسعار العملات

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ابو عمار
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